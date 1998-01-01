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الفلاح الخيرية تشرع بتنفيذ مشروع "الانارة الآمنة لبيوت الأسر الفقيرة"

الثلاثاء 27 مارس 2018 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شرعت جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين، بتنفيذ مشروع "الانارة الآمنة لبيوت الأسر الفقيرة" في غزة كحل مؤقت لأزمة الكهرباء بدلاً من الشموع التي تسبب الحرائق وسقوط الضحايا وذلك بتمويل من مؤسسة حياة واحدة في بريطانيا.

وقال د. رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين " أن هذا المشروع يهدف إلى إنارة أكثر من 30 منزلاً ممن يعانون من ظروف معيشية صعبة، غير قادرة على توفير أثمان تركيب مصابيح الإنار، ووفرت لهم جهاز الانارة واللدات وباقي المستلزمات.

وأضاف د. طنبورة ان   الجمعية رأت أهمية تنفيذ هذا المشروع، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة " .

وأشار د. طنبورة " إلى أن الجمعية ستبقي دوما مستمرة بجهود أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مشيداً بدعم مؤسسة حياة واحدة في بريطانيا  لأهلنا في قطاع غزة ودعا لإيلاء هذا المشروع أهمية قصوى في ظل وجود آلاف من العائلات الفقيرة في قطاع غزة، بحاجة لهذا المشروع.

وفي سياق متصل عبّرت العديد من العوائل المستفيدة من المشروع عن شكرهم الجزيل لجمعية الفلاح الخيرية ممثلة برئيسها الدكتور رمضان طنبورة على هذا العمل الخيري متمنين المزيد من الأعمال والمشاريع الخيرية والإنسانية في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة .

#الفلاح الخيرية

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