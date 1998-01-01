الشرطة تكشف عن جريمة إساءة ائتمان بقيمة 400 ألف شيكل في الخليل

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة إساءة ائتمان حدثت داخل شركة لبيع السجائر في الخليل والقت القبض على الفاعل .



وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مدير شركة لبيع السجائر تتعلق بفقدان مبالغ مالية من داخل الشركة تقدر بــ (400) ألف شيكل , على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة " .

وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة , فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وتبين بأنه يعمل كمندوب للمبيعات داخل الشركة , حيث اعترف بقيامه ومنذ فترة طويلة بسحب كميات كبير من التبغ والسجائر من داخل الشركة وبيعها للمحالات التجارية والحصول على عائداتها لحسابه الخاص .

هذا وأوضح البيان بأن المباحث العامة قد تحصلت على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به , حيث عثر بداخل المنزل على كمية من السجائر ومبلغ 2000 دولار ومئات الشيكات التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة حصل عليها من التجار , بناء على ذلك قامت الشرطة بالتحرز على المضبوطات وإبلاغ النيابة بذلك حسب الأصول .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه .