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الشرطة تكشف عن جريمة إساءة ائتمان بقيمة 400 ألف شيكل في الخليل

الثلاثاء 27 مارس 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة إساءة ائتمان حدثت داخل شركة لبيع السجائر في الخليل والقت القبض على الفاعل .


 وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مدير شركة لبيع السجائر تتعلق بفقدان مبالغ مالية من داخل الشركة تقدر بــ (400) ألف شيكل , على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة " .

  وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة , فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وتبين بأنه يعمل كمندوب للمبيعات داخل الشركة , حيث اعترف بقيامه ومنذ فترة طويلة بسحب كميات كبير من التبغ والسجائر من داخل الشركة وبيعها للمحالات التجارية والحصول على عائداتها لحسابه الخاص  .

  هذا وأوضح البيان بأن المباحث العامة قد تحصلت على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به , حيث عثر بداخل المنزل على كمية من السجائر ومبلغ 2000 دولار ومئات الشيكات التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة حصل عليها من التجار , بناء على ذلك قامت الشرطة بالتحرز على المضبوطات وإبلاغ النيابة بذلك حسب الأصول .

  هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه .

#الشرطة

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