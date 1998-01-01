ترامب: لم أمارس الجنس مع هذه السيدة !

واشنطن / وكالات /

نفى متحدث باسم البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مارس الجنس مع الممثلة الاباحية التي تدّعي أن الرئيس قد مارس معها الجنس في الماضي ووعدها بالمشاركة ببرنامج تلفزيوني كان ينتجه، ودفع لها أموالا طائلة مقابل الصمت.

وقد كسرت ستورمي دانييلز، حاجز الخوف والصمت، وقد تحدثت في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الشهير فجر اليوم، فقالت إنها ادارت قصة غرامية مع الرئيس الأمريكي قبل نحو عقد من الزمن بينما كان متزوجا.

وأعلن نائب المتحدث بلسان البيت الأبيض راج شاه، "الرئيس ينفي صحة هذه الأنباء كليا، وبوضوح وبشكل قاطع كل هذه الادعاءات"، مضيفا "الانسان الوحيد الذي لم تكن تصريحاته متعاقبة ومتناسقة كان من طرح هذه الادعاءات".

وفي مقابلتها مع الصحافي اندرسون كوبر ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" لم تكشف الممثلة الاباحية البالغة من العمر 39 عاما الكثير من الاسرار عن علاقتها العابرة بالملياردير المثير للجدل، لكن التفاصيل التي كشفتها تكفي لأن تسبب مزيدا من الارباك لمن أصبح اليوم رئيسا للولايات المتحدة والذي ينفي أن يكون قد اقام معها اي علاقة جنسية.

وقالت ستيفاني كليفورد، وهو الاسم الحقيقي للممثلة والمخرجة الاباحية، في اول مقابلة تجرى معها منذ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن علاقتها بالرئيس وإبرام محاميه عقدا معها لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية، ان ترامب مارس الجنس معها مرة واحدة فقط في تموز/يوليو 2006 ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف العام وعلى ولادة ابنه بارون سوى أربعة أشهر.

وكانت دانييلز قد أعلنت في المقابلة إنها تعرضت لتهديدات من قبل مجهولين، اذ توجه اليها شخص عابر مجهول الهوية عندما كانت تسير مع ابنتها في موقف سيارات، وقال لها "بالنسبة لترامب انصحك بأن تدعي الموضوع، لديك ابنة جميلة سيكون من المؤسف لو أصيبت والدتها".

وأكدت أنها مارست الجنس مع ترامب عن قناعة وكانت تعي تماما ما تفعله عندما دخلت غرفة الفندق معه، مؤكدة أنه لم يغتصبها.

ومع ان الحسناء الشقراء التي بدأت مسيرتها المهنية عارضة تعرٍّ أوردت في المقابلة بعض تفاصيل العلاقة الجنسية التي جمعتها بترامب، إلا ان أبرز ما قالته هو تعرضها، بعد خمس سنوات من الواقعة، لتهديد جسدي حين ارادت الحديث للاعلام عن مغامرتها مع الملياردير.