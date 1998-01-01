تربية قلقيلية تعقد دورة تدريبية لمعلمي التعليم المساند

قلقيلية / سما /

عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية دورة تدريبية لمعلمي التعليم المساند في مدارس المحافظة، والذي ينفذ في 30 مدرسة اساسية، وبمشاركة 60 معلم ومعلمة، ويستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الجاري، وبواقع 25 يوم عمل.

وشارك في افتتاح الدورة خضر عودة مدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية، والقائم بأعمال رئيس قسم الشؤون الادارية زمرد نزال، والقائم بأعمال رئيس قسم الاشراف التربوي حسان زيد، وطاقم المشرفين على التدريب، والترتيبات الادارية والفنية.

خضر عودة تحدث بكلمة رحب فيها بالحضور، واكد على اهمية التعليم المساند في اثراء التعليم المدرسي، وفي معالجة نقاط الضعف في المدارس،ـ وكذلك في اكساب المعلمين المساندين معارف ومهارات وخبرات هامة في مجال التعليم، ودعا عودة المشاركين الى الاستفادة من كم المعلومات والمهارات خلال الدورة التدريبية وتوظيفها في المدارس، مشيرا الى ان مديرية التربية والتعليم ستقوم بمتابعة اداء المعلمين المساندين وتوفير الدعم لهم، وشكر عودة طواقم الاشراف على البرنامج التدريبي.

بدورها اشارت زمرد نزال الى انه تم اختيار المعلمين المساندين حسب سجّل الدور الرسمي، وفي تخصصات المرحلة الاساسية، المرحلة اساسي علمي، المرحلة اساسي ادبي، اساليب تدريس اللغة العربية، اساليب تدريس الرياضيات، مضيفة بان برنامج التعليم المساند سيستمر حتى بداية شهر ايّار القادم.

ويشرف على تنفيذ وتيسير الدورة التدريبية طاقم متخصص من المشرفين التربويين يضم كل من ربى داود منسقة البرنامج، سلام قواس، أمل شرقاوي، الهام الطويل، سبأ أبو خضر، مريم سلامة.