الأسير سامي جنازرة يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن الأسير سامي محمد الجنازرة (45 عاماً) من مخيم الفوار في محافظة الخليل، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يومين احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة معتقل "عوفر" نقلت الأسير جنازرة إلى الزنازين عقب إعلانه للإضراب.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير جنازرة في تاريخ السابع من كانون الأول / ديسمبر 2017 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

ومن الجدير ذكره أن الأسير جنازرة قضى سنوات في سجون الاحتلال وصل مجموعها لأكثر من عشر سنوات، وخاض خلال اعتقاله الإداري السابق إضراب عن الطعام استمر لمدة (70) يوماً.