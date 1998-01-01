رام الله: افتتاح المعرض الفني "من العالم إلى القدس"

رام الله / سما /

بمشاركة 150 رسام كاريكاتير من 40 دولة، افتتح اليوم الثلاثاء، المعرض الفني "من العالم إلى القدس"، في دار بلدية رام الله.

وقيم المعرض، فنان الكاريكاتير الفلسطيني، محمد سباعنة، الذي قال في حفل الافتتاح: في الخمسة أعوام الأخيرة بدأت بتغيير الخطاب في الكاريكاتير، وتوجيهه نحو العالمية، ونحو أنسنته أكثر.

وتابع: "استطعنا جمع 150 رسام كاريكاتير من 40 دولة من مختلف القارات، وهو محور مهم في التضامن مع شعبنا، وجميع الرسامين سيعرضون رسوماتهم في دولهم وفي وسائل اعلام دولية، كما سيتم تنظيم المعرض لاحقا في بلجيكا".

وبين سباعنة، أن أكبر هدف للمعرض هو رفع الوعي عما يحدث للقدس وأطفال فلسطين، اضافة لكون المعرض قيمة فنية كبيرة، بعد مشاركة مؤسسات دولية مهتمة بالكاريكاتير فيه، منها فرنسية، وهولندية، وأميركية.

بدوره، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد: إن المعرض غير تقليدي، فاللوحات معروضة في الشارع للجمهور، وعلى أسوار مبنى المحكمة العثمانية مقابل بلدية رام الله، وجاءت في الوقت الذي تتعرض فيه القدس لهجمة استيطانية شرسة، ويتعرض أطفال فلسطين للاعتداءات كبيرة، بالتالي المعرض هو رواية الحكاية الفلسطينية ورسالة من فناني الكاريكاتير لشعوبهم ودولهم التي ستعرض فيها اللوحات.

يشار إلى أن الحضور اقتصر على فنانين من الضفة وغزة، بينما سيقوم الـ150 من رسامي الكاريكاتير المشاركين في المعرض، بعرض رسوماتهم في دولهم.