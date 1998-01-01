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الشرطة تضبط (47) قطعة يشتبه انها اثرية بحوزة شخص في جنين

الثلاثاء 27 مارس 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

ضبطت الشرطة اليوم  (47) قطعة يشتبه انها اثرية بحوزة شخص في جنين .

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات حول حيازة شخص من سكان مدينة نابلس لمواد يشتبه انها اثرية وبمتابعة لحركة الشخص المذكور تحركت قوة من شرطة السياحة والاثار الى مكان تواجده بالقرب من مفرق الشهداء جنوب مدينة جنين تم ضبطه وضبط بحوزته (47) قطعة (عمله معدنية ) يشتبه انها اثرية .


وبتدوين اقواله  افاد بانه قدم لمدينة جنين من اجل بيعها .
واكد البيان  توقيف المشتبه به و التحرز على المضبوطات واحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه اصولاً.

#الشرطة

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