شرطة الإحتلال تتدرب على اقتحام الأقصى

القدس المحتلة / سما /

تجري الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تدريبا على اقتحام المسجد الأقصى وتحويل البلدة القديمة في القدس إلى منطقة مغلقة تماما.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن أكثر من 700 شرطي شاركوا في التدريبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في عدة مناطق ولا زالت مستمرة لليوم.

ولفت الموقع إلى أن تلك التدريبات المتواصلة حاكت عدة سيناريوهات، من بينها اقتحام المسجد الأقصى.

وأشار الموقع إلى أنه تم بناء نموذج للمسجد الأقصى في قاعدة للتدريب بهدف استمرار التدرب على اقتحام الأقصى لمواجهة أي سيناريو أمني خطير.