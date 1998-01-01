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"فتح" تدين اعتقال العشرات من عناصرها في غزة

الثلاثاء 27 مارس 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تدين اعتقال العشرات من عناصرها في غزة



وفا

 أدانت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في غزة، التابعة لحركة حماس، بحق عناصر وكوادر الحركة.

وطالب المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف في تصريح صحفي، حماس بالتوقف عن هذه الممارسات، التي لا تعكس أي رغبة في إنجاز المصالحة، كما قال.

ودعا النحدث، منظمات حقوق الإنسان والفصائل للوقوف أمام مسؤولياتها، تجاه ما يتعرض له كوادر فتح على يد أجهزة حماس.

وقال "إن اعتقال أبناء فتح من قبل حماس لم يتوقف يوما، وثمة معتقلين سياسيين لديها منذ السنوات الأولى للانقلاب، وحملات الاعتقال والتضييق على التنظيم لم تتوقف".

وأكد أن "خيار فتح بالتوجه للمصالحة والوحدة لم يتم مقابلته بالمثل من قبل حماس، وبالتالي فعليها أن تختار إذا كانت تريد الاستمرار بهذا الوضع والحفاظ عليه كشيء مقدس، أو الانحياز للضمير الوطني الذي يطالبها بالمصالحة، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي".

#فتح #اعتقال #غزة

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