جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحساينة يلتقي القنصل الايطالي ويبحث تطورات مشاريع المنحة الايطالية

الثلاثاء 27 مارس 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة القنصل العام لإيطاليا السيد فابيو سوكولوفيتش ورئيسة وكالة التنمية الإيطالية السيدة كريستينا ناتولي.

وشكر الوزير الحساينة باسم فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله شكر الحكومة الايطالية على دعمها ومساندتها شعبنا الفلسطيني .

وناقش اللقاء تطورات عمل المنحة الايطالية والتي تشمل بناء 11 عمارة سكنية بواقع ٧٥ وحدة في حي الندى شمال القطاع وإعادة اعمار برج المجمع الايطالي الذي تعرض للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

#مفيد الحساينة

أخبار ذات صلة

الحساينة: إعادة تأهيل 17 بناية سكنية ضمن المنحة الإيطالية شمال القطاع

أبو حسنة: أموال المنحة السعودية قد تصل بأي لحظة

محمد العمادي

العمادي : المنحة القطرية ستركز على أزمة الكهرباء وانشاء مشفى في رفح

الأشغال: صرف 5مليون$ جديدة لمستفيدي المنحة الكويتية خلال ايام

تشغيل المولد الثالث في محطة توليد كهرباء غزة مع تدفق وقود المنحة

محطة كهرباء غزة

طاقة غزة تحذر من تجدد ازمة الكهرباء :المنحة القطرية تنتهي خلال أيام

الأكثر قراءة اليوم

انزال طرود من الغذاء والدواء ..سيناريوهات يقترحها الكابينت لمواجهة متظاهري غزة الجمعة القادمة

صور : القسام ينشر مشاهد جديدة من المناورات الدفاعية في غزة

فيديو: أبو عبيدة: نحذر العدو من الإقدام على ارتكاب أي حماقة تجاه شعبنا

ضابط إسرائيلي : المواجهة العسكرية مع غزة مسالة وقت

ملحم: تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة والعمل بجدول 6 ساعات

محمد بن سلمان: نشرنا الوهابية بطلب من الغرب

ترامب يطرد 60دبلوماسيا روسيا ويغلق قنصلية موسكو في سياتل

الأخبار الرئيسية

اعتقال 3 شبان من غزة

صور: رغم التعزيزات العسكرية: 3 شبان تسللوا 20 كم الى عمق اسرائيل بحوزتهم قنابل وسكاكين

حدود

إسرائيل تتواصل مع الأردن و مصر لتفادي مواجهات مع الفلسطينيين في غزة

ترامب عباس - ارشيف

دعوة لاستئناف المصالحة .. فرنسا والمانيا: تغييرات على مبادرة ترامب ليقبلها الفلسطينيون

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة عبرية: يجب صياغة سياسة واضحة تكن أبعد من رمي أغذية مؤقتة على سكان غزة !

منظمات الهيكل المزعوم تدعو لاخلاء الأقصى الجمعة

الاتصالات الفلسطينية