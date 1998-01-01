الحساينة يلتقي القنصل الايطالي ويبحث تطورات مشاريع المنحة الايطالية

غزة / سما /

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة القنصل العام لإيطاليا السيد فابيو سوكولوفيتش ورئيسة وكالة التنمية الإيطالية السيدة كريستينا ناتولي.

وشكر الوزير الحساينة باسم فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله شكر الحكومة الايطالية على دعمها ومساندتها شعبنا الفلسطيني .

وناقش اللقاء تطورات عمل المنحة الايطالية والتي تشمل بناء 11 عمارة سكنية بواقع ٧٥ وحدة في حي الندى شمال القطاع وإعادة اعمار برج المجمع الايطالي الذي تعرض للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.