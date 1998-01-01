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أكثر من 100 مستوطن وعنصر مخابرات يقتحمون باحات الأقصى

الثلاثاء 27 مارس 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اقتحم 66 مستوطناً، معظمهم باللباس التلمودي التقليدي، و37 عنصراً من مخابرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال أوقفت أحد المُصلين من الشبان وأخرجته من المسجد وأخضعته للتفتيش الجسدي دون معرفة ما إذا كانت اعتقلته أم لا.

وأشار الى أن مجموعات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد، وسط أداء عدد منهم حركات تلمودية صامتة، في حين نفذت عناصر المخابرات جولة استكشافية في العديد من مرافق المسجد المبارك.

#مستوطن #الأقصى

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