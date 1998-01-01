نواب الوسطى يتفقدون موقع الأمن الوطني على مفترق الشهداء

الوسطى / سما /

تفقد وفد من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المحافظة الوسطى موقع الأمن الوطني على مفترق الشهداء وضم وفد النواب النائب الدكتور سالم سلامة والنائب الدكتور عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم، وكان في استقبالهم العميد طارق أبو هاشم الرائد عادل أبو موسى والرائد أحمد الكتوت والرائد احمد وشا والرائد مراد السرساوي.

أثنى وفد النواب على جهود جهاز الأمن الوطني في حماية أمن المواطنين والحفاظ على حياتهم وحماية حدود الوطن.

وبدوره أطلع العميد طارق أبو هاشم وفد النواب على أهم إنجازات جهاز الأمن الوطني، وأهم الاحتياجات التي يحتاجها الموقع.

ومن جانبه قدم وفد النواب بعض الاحتياجات اللازمة لإدارة الموقع، وفي نهاية اللقاء شكر العميد أبو هاشم وفد النواب على اهتمامهم وحرصهم الشديدين.