طرق غير تقليدية ستساعدكِ على مصالحة زوجك بسرعًة

وكالات / سما /

إذا نشأ خلاف بينكِ وبين زوجكِ ولا تعرفين كيفية التقرّب منه مجدداً و هل هو غاضب منكِ فعلاً هذه المرّة؟ ربما تجدين أنّ الإعتذار المباشر صعب عليكِ، لذا إكتشفي معنا بعض الطرق اللطيفة التي ستعيد المياه الى مجاريها مع زوجك، فتسود اجواء الحبّ والودّ بينكما.

- يمكنكِ أن تكتبي له رسالة خطيّة تعبرين فيها عن حبّكِ وأسفكِ له، وتتركينها في مكان جلوسه المعتاد.

- إذا كان من محبيّ الخروج، يمكنكِ دعوته للعشاء في أفضل المطاعم التي يحبّ أن يرتادها، وتقرّبي منه بشكل لطيف لكي يتخطّى المشكلة بينكما.

- لكي تعتذري لزوجك بطريقة مميزة وغير مباشرة، يمكنكِ أن تجهّزي سهرة خاصة في المنزل حيث تنثرين الورود الحمراء، وتشعلين الشموع، وتضعين موسيقى هادئة ورومنسية، إذ تضفي هذه الأمور جوّاً من السعادة بينكما.

عبّري عن حبك لزوجك باستخدام هذه الكلمات اللطيفة

- يمكنكِ أن تحضّري الطعام منزلياً، فقيامكِ بذلك هو مجهود يثبت حسن نيتكِ في الاعتذار.

- مع تطوّر التقنيات الحديثة بإمكانك إعداد مقطع فيديو بسيط يعبّر عن أسفك مع بعض الوعود الايجابية. ويمكنك إضافة بعض الصور التي تحمل الذكريات القديمة والتي قد تثير الحنين وتساعد على قبول الاعتذار بأسرع وقت.

- قد تخونك الكلمات عند التحدث، لكن هناك أشياء لن تخونك أبداً ومنها التلامس الجسدي. ففي مثل تلك اللحظات احرصي على الاقتراب من زوجكِ واحتضانه مما سيكسر الكثير من الحواجز بينكما. فلا يمكن لأحد أن يظل غاضباً من شخص يحتضنه.

كيف تعتذرين من زوجك حين تخطئين؟

- إذا كان زوجك قد توجه الى العمل غاضباً، أرسلي له باقة من الورود الحمراء مع بطاقة تعبّرين فيها عن مشاعرك تجاهه.

- قد يصبح الاعتذار في الحب أمراً مميزاً إذا ما حاولت المرأة خلق جوّ من الفكاهة بينها وبين زوجها، وسرعان ما ستصبح المشاكل لا قيمة لها بينهما