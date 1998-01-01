تطبيق جديد لإطلاع الزائرين على خبايا المدن

توفر كتيبات الإرشاد السياحي عادة المعلومات حول المعالم السياحية المعتادة في مدينة معينة ،ولكنها لا توفر بشكل عام أي معلومات عن الخبايا التي يمكن معرفتها من خلال نصائح السكان المحليين.

والآن ،هناك تطبيق جديد اسمه "يوز إت" لسد هذه الفجوة . وفي هذا التطبيق ، يقدم أشخاص محليون أفكاراً حول الأماكن ذات الطبيعة الخاصة في المدينة ،حيث يمكن للزائر أن يجد أفضل عشاء ويطلع على أشياء لابد للمسافر الذكي أن يراها.

ويوفر موقع "يوز إت" إرشادات سفر خاصة بـ34 مدينة أوروبية ،في محتوى قابل للطباعة. وباللغة الإنجليزية ،توفر الإرشادات معلومات عن كل شيء بداية من المطاعم ومروراً بمعارض الفن وحتى النزل.

مطاعم نباتية جيدة التي تقدم أفضل الأسعار ، ربما تكون هذه أيضا من الأشياء التي ينصح بها السكان المحليون من خلال التطبيق. وما يمكن أن يجعل الاطلاع على النصائح في "يوز إت" ممتعاً هو في كثير من الأحيان الأسلوب الهزلي الذي يستخدمه المحليون لتقديم النصائح للسائحين فيما يتعلق بالعادات المحلية. فعلى سبيل المثال ، في بروكسل يتناول المحليون كعكات الوافل المرشوشة بالسكر ، ويصفون أي نوع آخر بأنه مجرد "وافل سياحي".

ولا ينطبق "يوز إت" على العواصم الأوروبية الرئيسية مثل برلين ولندن وبرشلونة وباريس. ولكنه جيد بالنسبة لزيارة عدد من العواصم مثل بروكسل وأوسلو وزغرب ومناطق بعيدة في الغالب عن الأضواء مثل مدينة أولوموك في التشيك وجنت في بلجيكا .

وبناء على ذلك فإن المسافرين الذين يتطلعون إلى عوامل جذب غير تقليدية في رحلتهم القادمة يمكنهم فقط أن يستشيروا "يوز إت" الذي يمكن استخدامه أيضاً عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" أو "آي.أو.إس" .