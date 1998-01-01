شخص واحد يمنعك من دخول عالم الأثرياء

وكالات / سما /

لا تؤثر علاقاتك بالآخرين على حالتك النفسية فحسب، وإنما أيضا على مصدر دخلك، وذلك من رؤية الأثرياء.

ويؤكد الكاتب توماس سي كورلي، بعد دراسته للعادات اليومية للأثرياء، ولمدة 5 سنوات، فإن هناك صنفا واحدا من البشر يكرهونه ويتجنبون صداقته، وهو "المتشائم".

ويشرح كورلي في كتابه "Change Your Habits, Change Your Life" أن الأثرياء العصاميين، انتقائيين بشدة حول الأشخاص الذين يتواجدون برفقتهم.

ويقول: يحرص الأثرياء دائما على البحث عن الأشخاص الذين يملكون هدفا واضحا لحياتهم، ومتفائلون بطبعهم، ويملكون نظرة إيجابية للحياة بشكل عام، ومتحمسون لها.

وأشار توماس كورلي، أن 86% من الأثرياء الذين درس يومياتهم، يميليون للأشخاص ذوو التفكير الناجح، بينما يحاولون تجنب الأشخاص السلبيين.

ويفسر كورلي ملازمة الأثرياء للمتفائلين دائما، بأن "النجاح على المدى الطويل من الممكن تحقيقه، عندما يكون لديهم نظرة عقلية إيجابية".

وأيضا ما يدعم نظرية توماس كورلي، الصحفي نابليون هيل، الذي وصل لاستنتاجات مماثلة بعد إجرائه بحوث على أكثر من 500 مليونير عصامي، فكتب في كتابه الأكثر مبيعا قبل 81 عاما "Think and Grow Rich" بأنه "لا أمل في أن يحقق الشخص النجاح، مادام يصد الناس بشخصيته السلبية".

ويخلص توماس كورلي كتابه في الرسالة التالية: "تجنب المتشائمين لأنهم سوف يعيقوك عن متابعة نجاحك".