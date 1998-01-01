أحلام تمتدح نوال الكويتية على الهواء

عالم الفن

برغم الخلافات الشديدة بينهما، فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الجميع بامتداحها للفنانة نوال الكويتية، خلال الحلقة الماضية من برنامج The Voice.



أحلام اختارت أغنية "مثل النسيم" للفنانة نوال الكويتية لتغنيها المتسابقتين "دموع تحسين" و"همسة منيف"، وقد عبرت عن إعجابها الشديد بهذه الأغنية، وظلت تدندن كلماتها باستمتاع شديد، كما وصفت نوال الكويتية بأنها فنانة كبيرة، وفق موقع "جلولي".



واختارت الفنانة الإماراتية المتسابقة العراقية "دموع تحسين" لتكمل معها في الحلقات المباشرة وخرجت المتسابقة همسة منيف من المسابقة.



يذكر أن هناك خلافات قديمة بين أحلام ونوال الكويتية تعود لعدة سنوات، إلا أن ما جدد هذه الخلافات مؤخرا، إعلان إدارة قنوات MBC استبعاد أحلام من البرنامج لتحل محلها نوال الكويتية، إلا أن القناة عادت واستبعدت نوال وأعلنت استكمال الحلقات بأحلام.

