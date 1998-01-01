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ما هي حقيقة تدهور حالة محمد منير الصحية؟

الثلاثاء 27 مارس 2018 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي حقيقة تدهور حالة محمد منير الصحية؟



وكالات / سما /

انتابت حالة من القلق جمهور وأصدقاء النجم المصري محمد منير، بعد انتشار أخبار كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي تزعم تدهور حالته الصحية إثر سفره لاجراء عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية.

لكن مجلة فنية متخصصة علمت أن كل ما نُشر حول هذا الأمر غير صحيح، وأكد لنا مصدر مقرب من منير أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن كل ما تم تداوله حول تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من مشاكل صحية في القلب غير صحيح.

وكشف نادر محمد، المدير الفني لفرقة "الكينغ" عن تأجيل الجراحة التي كان من المقرر أن يخضع لها الخميس المقبل.

من جهة ثانية، نجح منير في تحقيق حلمه بالغناء في كل محافظات مصر الأسبوع الماضي، وذلك بعد إحياء حفل ضخم في الأقصر، ويستعد حالياً للتعاقد على إحياء أكثر من حفلة غنائية خلال الفترة القادمة.

#محمد منير #الحالة الصحية

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