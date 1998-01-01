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صورة.. لعمرو دياب ودينا الشربيني تثير ضجة!

الثلاثاء 27 مارس 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. لعمرو دياب ودينا الشربيني تثير ضجة!



وكالات / سما /

فيما لا تزال علاقة النجم المصري عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني يسيطر عليها الغموض، إنتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لهما كانت كفيلة باعادة قصة زواجهما السري إلى الواجهة.

فقد تبادل عشاق "الهضبة" الصورة مشيرين إلى أن الثنائي تواجدا في أحد المطاعم الشهيرة في منطقة النيل في القاهرة، وبدت عليهما ملامح السعادة والفرح، الأمر الذي أعاد علامات الاستفهام حول "فريق العمل".

وما زاد من التساؤلات طريقة وقوف دينا بين يدي عمرو دياب، في حركة تدل على انسجام كبير بينهما، إلا أن العديد من المتابعين نفوا هذا الخبر، معتبرين أنها صورة عادية تجمع عدداً من الاصدقاء الفرحين في ما بينهم، وهناك من ادعى أن الصورة نشرها صديق الشربيني وأكد انها "هي من تقف دائماً بجوار عمرو دياب".

وأثارت الصورة الجديدة موجة كبيرة من التعليقات، وتم تبادلها بكثافة على صفحات معجبي النجم المصري، وتفاوتت التعليقات بين من اعتبر انه أمر طبيعي، ومن انتقد الأمر بقوة بسبب اصرارهما على اخفاء ونفي أو تأكيد خبر علاقتهما.



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#عمرو دياب #دينا الشربيني

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