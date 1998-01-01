ميسي يصدم الجميع بخصوص المنتخب الارجنتيني

وكالات / سما /

صدم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، ومنتخب الأرجنتين عشاقه، بعدما صرح بأن كأس العالم 2018 المقبل في روسيا قد يكون الأخير له مع راقصي التانجو.

ويصادف ميسي ابن الـ30 عام سوء حظ كبير مع منتخب الأرجنتين، حيث وصل اللاعب المميز من قبل لنهائي كأس العالم 2014 السابق، وخسر على يد المنتخب الألماني، بالإضافة لخسارته نهائيين متتاليين بكأس كوبا أمريكا أمام نفس الخصم تشيلي.

وأعلن بعدها ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي، ولكن بضغط من الاتحاد الأرجنتيني تراجع عن هذا القرار، ويستعد لخوض منافسات مونديال روسيا مع منتخب بلاده، ولكنه كشف بأن هذه البطولة قد تكون الأخيرة له.

وتحدث ليونيل ميسي لشبكة “فوكس سبورتس” قبل مباراة الأرجنتين، وإسبانيا الودية قائلاً “نحن مدينون لأنفسنا، ولسنا مدينون لأي شخص آخر”.

وأضاف “دائمًا ما نعطي كل ما لدينا في أرضية الملعب، ووصلنا لثلاثة نهائيات متتالية، ولكننا فشلنا في تحقيق أي لقب لأن الرب أراد ذلك”.

وتابع “المونديال المقبل هو الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا، ولن يكون هناك أي كأس عالم آخر -بالنسبة للاعبي هذا الجيل- بإمكاننا أن نعوض فيه”.

وأكمل “وبعد هذه البطولة أهم لاعبي هذا الجيل سترحل، ويأتي جيلاً جديدًا من اللاعبين في المنتخب”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “الأرجنتين دائمًا ما تنافس لأنها الأرجنتين، ولكن الحقيقة في الوقت الحالي بسبب المشكلات التي تحدث معنا، وطريقة تأهلنا للمونديال، فنحن لسنا مرشحين للفوز بهذه البطولة، لأن هناك أكثر من منتخب يتفوق علينا مثل البرازيل، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا”.

الجدير بالذكر أن الأرجنتين تتواجد في المجموعة الرابعة بكأس العالم رفقة كرواتيا، وأيسلندا، ونيجيريا.