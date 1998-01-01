حرب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بسبب ليفاندوفسكي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن الحرب اشتعلت بين ريال مدريد، وبايرن ميونخ بسبب رغبة المرينجي في الحصول على خدمات المهاجم المميز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد المهاجم البولندي صاحب الـ29 عام روبرت ليفاندوفسكي مع فريقه بايرن ميونخ في صيف 2021، لذلك فمسألة رحيل اللاعب يجب أن تكون من خلال إدارة النادي البافاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين إدارة بايرن ميونخ، وريال مدريد طيبة في الفترة الأخيرة، ودليل على هذا صفقة انتقال الكولومبي خاميس رودريجيز، ولكن قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب بسبب رغبة المرينجي في التعاقد مع ليفاندوفسكي، وهذا ظهر بوضوح في حديث كارل هاينز رومينيجيه عندما أكد على عدم رحيل أي لاعب من صفوف البايرن بدون موافقة الإدارة.

وأشارت الصحيفة أن روبرت ليفاندوفسكي قد قام بتغيير وكيل أعماله رغبةً منه في الانتقال لصفوف ريال مدريد، ولكن يبدو أن إدارة البايرن قد تكرر مسألة الفرنسي بلال ريبيري مرة أخرى، عندما كان يرغب المرينجي في التعاقد معه في عام 2009.

وأكدت الصحيفة بأن هناك إتفاق مبدئي بين ريال مدريد، وليفاندوفسكي بشأن انتقال الأخير للنادي الملكي، ولكن بايرن ميونخ لن يسهل المهمة على النجم البولندي، لذلك فالحرب بين الناديان بدأت، وفترة الهدنة انتهت.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن روبرت ليفاندوفسكي قد ينضم لفريق ريال مدريد في الصيف المقبل مقابل 80 مليون يورو، بالنظر لعمره الحالي -29 عام-.