الجيش الإسرائيلي: اكتشفنا اليوم آثار متسللين دخلوا من غزة

القدس المحتلة / سما /

افاد بيان للناطق العسكري الإسرائيلي انه تم صباح اليوم الثلاثاء اكتشاف اثار متسللين الى الأراضي الاسرائيلي قدموا من جنوبي القطاع، وعليه فقد قال الجيش الإسرائيلي ان هذا مما اثار القلق من مغبة قوع حدث أمني.

وقال الناطق العسكري ان اثار اقدام بشرية لوحظت اثناء دورية روتينية صباح اليوم في المنطقة، ولا يزال الجنود يجرون مسحا لكل ارجاء المنطقة بحثا عن المتسللين المحتملين.

وجاء من المجلس الإقليمي "اشكول" للبلدات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، انه "في اعقاب الكشف عن اثار المتسللين بالقرب من البلدات في جنوب قطاع غزة، تجري حاليا قوات الامن عمليات تمشيط وبحث في المنطقة. وقد تم رفع جهوزية عناصر الامن في كافة البلدات المذكورة. وتسير الحياة في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة حاليا حسب المعتاد بدون ان تصدر أي تعليمات للسكان".