البرعاوي: تدشين المكتبات العامة تحدياً للحصار المفروض على غزة

غزة / سما /

قال وكيل مساعد وزارة الثقافة الفلسطينية د.أنور البرعاوي: "إن تدشين المكتبات العامة في قطاع غزة يمثل تحدياً وكسراً للحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن (11) عاماً الذي يهدف بشكل أساسي لعزل غزة، وتغييب إبداعات أبنائها عن المشهد الانساني العالمي".

وأضاف خلال افتتاحه المكتبة العامة التابعة لمنتدى الأمة للتنمية: "إن الحصار أثر بشكل سلبي ومؤثر على كافة أوجه الحياة الثقافية في غزة، وأعاق بشكل واضح خطط ومشاريع التنمية الثقافية التي من شأنها احداث نقلة نوعية في العمل الثقافي في القطاع".

وتابع: "رغم الظروف الصعبة وسياسات التجويع والقهر التي تتعرض لها غزة الا أنها تشهد حالة نشطة من الحراك الثقافي، يتمثل في افتتاح المكتبات العامة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية، مما يؤكد على المستوى الحضاري للشعب الفلسطيني، وفشل كافة المحاولات لطمس وتشويه جينات الإبداع الفلسطيني"، مثمناً الجهود الثقافية التي يبذلها منتدى الأمة للتنمية لخدمة وتطوير الثقافة الفلسطينية.

يشار إلى أن المكتبة تضم حوالي (5000) كتب في مجالات الثقافة العامة، والعلوم الإنسانية المختلفة.