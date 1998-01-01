الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس بينهم مُسن

القدس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس، بينهم مُسن، وتم تحويلهم الى مراكز اعتقال وتحقيق في المنطقة.

وأفاادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها تفتيشا وخرابا واعتقلت الشبان: أحمد مازن شحادة، وأنس جهاد الشوعاني، ومؤيد كنعان.

ومن شمال غرب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد صابر الخضور من بلدة بدّو، والمُسن الياس حسين ربيع من بيت عنان.

الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها.