جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس بينهم مُسن

الثلاثاء 27 مارس 2018 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس، بينهم مُسن، وتم تحويلهم الى مراكز اعتقال وتحقيق في المنطقة.

وأفاادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها تفتيشا وخرابا واعتقلت الشبان: أحمد مازن شحادة، وأنس جهاد الشوعاني، ومؤيد كنعان.

ومن شمال غرب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد صابر الخضور من بلدة بدّو، والمُسن الياس حسين ربيع من بيت عنان.

الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

عزام سلهب - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة بينهم النائب في التشريعي عزام سلهب

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بينهم طفل ويأخذ قياسات منزل منفذ عملية القدس

الاحتلال يعتقل 56 فلسطينيا بينهم قيادات في حماس

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة بينهم قيادي في حماس

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة بينهم قيادي في حماس

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا فجرا بينهم نائب بالتشريعي

اعتقالات -ارشيف

الاحتلال يعتقل فجرا العشرات من أنصار حماس بالضفة بينهم نواب بالتشريعي

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يحقق في ليلة القبة الحديدية "السوداء" فوق غزة و التي كلفتهم الملايين

فيديو: أبو عبيدة: نحذر العدو من الإقدام على ارتكاب أي حماقة تجاه شعبنا

ضابط إسرائيلي : المواجهة العسكرية مع غزة مسالة وقت

فيديو.. صاعقة رعدية قوية تقتل 11 جملاً بلحظة واحدة

ملحم: تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة والعمل بجدول 6 ساعات

نسي عيد زواجهما.. فعاقبته بطريقة لا تخطر في بال أحد

ترامب يطرد 60دبلوماسيا روسيا ويغلق قنصلية موسكو في سياتل

الأخبار الرئيسية

ترامب عباس - ارشيف

فرنسا والمانيا: تغييرات على مبادرة ترامب ليقبلها الفلسطينيون

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة عبرية: يجب صياغة سياسة واضحة تكن أبعد من رمي أغذية مؤقتة على سكان غزة !

منظمات الهيكل المزعوم تدعو لاخلاء الأقصى الجمعة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

انزال طرود من الغذاء والدواء .. عدة سيناريوهات يقترحها وزراء الكابينت لمواجهة متظاهري غزة الجمعة القادمة

مناورات القسام

بالصور : القسام ينشر مشاهد جديدة من المناورات الدفاعية في غزة

الاتصالات الفلسطينية