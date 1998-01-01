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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 27 مارس 2018 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين محافظة الخليل جنوب الضفة، وفتشت منازل وسلمت بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية  بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت عبده عطيه أحمد البو، وتامر السعدة، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

واعتقلت من مخيم العروب شمال الخليل، عز الدين أبو سل، وعبد الحميد عطيه البدوي بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي بلدة اذنا، سلمت قوات الاحتلال بلاغين للمواطنين معاذ محمد أبو جحيشة، ومحمد عبد الكريم فرج الله، لمراجعة مخابراتها.

وداهمت القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت منازل عرف من أصحابها الشقيقين حمزه وحاتم سامي الجعبري، وايمن الجنيدي، وفتشت في بلدة يطا عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو عرام، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وقامت بتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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