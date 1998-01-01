آيزنكوت : احتمالية انفجار الحلبة الفلسطينية عالية جدا

وكالات

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، بأن احتمالية الانفجار في الحلبة الفلسطينية عالية جدا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الأركان قوله، بأنه على ضوء التوتر الحاصل في الجنوب، فإن على الجيش الإسرائيلي، أن يكون يقظا ومستعدا لأي سيناريو، مضيفا : "أن أمامنا الكثير من التحديات، وفي حال حدوث أي تطور فعلى الجيش الرد بقوة وحزم".

ووفقا للصحيفة العبرية، جاءت تصريحات آيزنكوت خلال مراسيم توزيع شهادات التقدير على الضابط المتميزين بالجيش الإسرائيلي، والتي جرت اليوم في قاعدة "بلماخيم" العسكرية.