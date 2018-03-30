منظمات الهيكل المزعوم تدعو لاخلاء الأقصى الجمعة

القدس / سما /

علّقت جماعات الهيكل المزعوم فجر اليوم الثلاثاء، لافتات على أبواب المسجد الأقصى المبارك طالبوا فيها المسلمين بإخلاء وترك المسجد يوم الجمعة القادم عشية عيد الفصح اليهودي، لتقديم القرابين في الأقصى.

وقامت منظمة "العودة الى جبل الهيكل" بتعليق اليافطات على عدة أبواب للمسجد الأقصى، وكتب فيها:

"للمواطنين المسلمين المقدسيين .. السلام عليكم

المبحث: الفرض الديني للشعب اليهودي بتضحية ضحية عيد الفصح

نحن ممثلون الشعب اليهودي نتوجه اليكم بالطالب منكم بترك "جبل الهيكل" قبل تاريخ 14 في شهر نيسان – التقويم العبري-، 30/3/2018، في الساعة السادسة فجرا، لصالح القيام بالفرض الديني اليهودي وهو تضحية ضحية عيد الفصح "، وحملت اللافتة صورة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم نظمت مساء أمس "طقوس وتدريب ذبح قرابين الفصح اليهودي" عند السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، لأول مرة تقام هذه الطقوس على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، بدعم وموافق من شرطة الاحتلال.

ويعتبر عيد الفصح اليهودي والذي يستمر هذا العام من تاريخ 31/3 لغاية 6/4 من أخطر وأصعب الأعياد على المسجد الأقصى المبارك حيث تتضاعف فيه أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال فترة العيد، حيث تسمح شرطة الاحتلال لمجموعات كبيرة ومتتالية للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال القدس، علما أن أكثر من 1000 مستوطن استباح الاقصى العام الماضي خلال أيام العيد.









