الطيبي: رئيس عربي للحكومة الإسرائيلية بات قريباً

القدس / سما /

قال أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، إن احتمالية تعيين رئيس حكومة إسرائيلية من القطاع العربي في إسرائيل قد بات يقترب شيئا فشيئا.

وجاءت تصريحات الطيبي في إطار تعليقه على المعطيات والبيانات التي عرضها نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم الإثنين أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست والتي أظهر فيها تساوي أعداد الفلسطينيين واليهود في المنطقة ما بين البحر والنهر، والتي أثارت ضجة في الساحة السياسية الإسرائيلية.

وأشار الطيبي في حديثه إلى أن استمرار رفض الائتلاف الحكومي اليميني المتطرفف في إسرائيل لخيار "حل الدولتين"، سيؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولة ديموقراطية واحدة، ستكون الغلبة فيها للفلسطينيين.