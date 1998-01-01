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حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الثلاثاء 27 مارس 2018 06:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت (14) مواطنا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثلاثة طلبة في جامعة بير زيت من نشطاء الكتلة الإسلامية.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال أحد سكنات الطلبة في بير زيت واعتقلت النشطاء الثلاثة وهم: يحي علوي، وأحمد أبو يوسف، وأحمد ريان.

واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس الشابين معتز العفوري، وحمزة جعارة، فيما اعتقلت من جنين بسام ذياب ومحمد أبو الرب، ومن رام الله الشاب قسام الفرج.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة واعتقلت أحمد مازن شحادة، وأنس جهاد الشوعاني، ومن مخيم الدهيشة في بيت لحم اعتقلت نور النجار وتخلل ذلك مواجهات عنيفة أصيب بها مواطنون بالاختناق.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عبد الحميد البدوي، وتامر السعدة، وتامر البو، كما اقتحمت منازل الأسرى المحررين أيمن الجنيدي ورافع غيث ومعاذ أبو جحيشة ورأفت الشرباتي.

#اعتقالات

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