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الطقس: غائمًا جزئيًا وتبقى الحرارة أعلى من معدلها

الثلاثاء 27 مارس 2018 06:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: غائمًا جزئيًا وتبقى الحرارة أعلى من معدلها



رام الله / سما /

يكون الطقس اليوم الثلاثاء 2018/03/27م، غائم جزئي ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً ، ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق وخاصة ليلاً،وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة. 

غداً الأربعاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 13 درجة مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الفرصة مهيأ لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 

#الطقس #الحرارة

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