الاحتلال يماطل بالإفراج عن الشيخ صلاح ويؤجله ليومين

القدس / سما /

أرجأت محكمة إسرائيلية، لمدة يومين، جلسة لها، خاصة بالمصادقة على الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.

وقال خالد زبارقة، محامي صلاح، بحسب وكالة الأناضول، إن "جلسة محكمة الصلح في حيفا (شمال فلسطين) التي كانت مقررة اليوم أُرجئت إلى الأربعاء، بناء على طلب المحكمة".

وأضاف: "بررت المحكمة تأجيل جلستها بعدم حصولها على تقرير من سلطة السجون بشأن سوار إلكترونية، ستكون بحوزة الشيخ رائد صلاح طوال تواجده قيد الإقامة الجبرية".

واستدرك المحامي زبارقة: "لكننا نعتقد أن هناك مماطلة واضحة من السلطات الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ صلاح".

وكانت ما يسمى محكمة الصلح "الإسرائيلية" في حيفا المحتلة، وافقت مبدئيا الأسبوع الماضي على الإفراج المشروط عن الشيخ صلاح، لحين انتهاء إجراءات محاكمته.

وتشمل الشروط أن يقيم في مدينة كفر كنّا (شمال فلسطين) وليس في مدينته أم الفحم (شمال)، وأن يبقى قيد الاعتقال المنزلي، ولا يتحدث إلى وسائل الإعلام.

وكانت ما يسمى المحكمة المركزية "الإسرائيلية"، في بئر السبع (جنوب) قد مددت يوم الخامس عشر من شهر شباط الماضي، الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.

يذكر أن الشرطة "الإسرائيلية" اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض".