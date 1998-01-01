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ادعيس يستكر قرار الاحتلال السماح بأداء طقوس "قرابين الفصح" قرب الأقصى

الإثنين 26 مارس 2018 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح بأداء طقوس "قرابين الفصح" قرب الأقصى.

وأكد ادعيس، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، أن قرار محكمة الاحتلال يعد "انتهاكا واضحا وصريحا للمقدسات الإسلامية، وضربا بعرض الحائط لمشاعر المسلمين الذين يعانون وإخوانهم المسيحيين من هذه الانتهاكات التي تحاول المس بهوية هذه الأرض وحضارتها الدينية والتاريخية والثقافية".

وشدد على أن "المسجد الأقصى المبارك جزء من عقيدة المسلمين بقرار رباني، وهو مسجد خالص للمسلمين بجميع مبانيه وساحاته وأسواره وأبوابه ولا علاقة لليهود به من قريب أو بعيد"، منوها إلى أن هذه الهجمة ضد القدس ومقدساتها تهدف إلى تكريس الاحتلال فيها، وتحويلها لمدينة يهودية، من خلال تزوير تاريخها وتهجير سكانها الأصليين.

وقال إن "جميع المحاولات لتهويد القدس مرفوضة وهي خط أحمر"، داعيا العالم العربي والإسلامي إلى ضرورة الوقوف لجانب شعبنا الفلسطيني حماية للأقصى من مخططات التهويد، ولإنقاذه قبل فوات الأوان "لأن المسجد الأقصى لا يخص الفلسطينيين وحدهم بل يخص جميع المسلمين في العالم".

#يوسف ادعيس

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