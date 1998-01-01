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"فتح" تحتفل بتخريج وتكريم محامين قدامى في خانيونس

الإثنين 26 مارس 2018 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

احتفل المكتب الحركي المركزي لنقابة المحامين في قطاع غزة، ومفوضية المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية في الهيئة القيادية لحركة "فتح" في القطاع، مساء اليوم، بتخريج كوكبة من المحامين، وبتكريم كبار المحامين، خلال حفل أقيم في خانيونس جنوب القطاع.

وفي كلمته، قال الدكتور حيدر القدرة، عضو الهيئة القيادية العليا للحركة في القطاع، مفوض المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية في الهيئة، إن المحامين يقودون العمل القانوني للدفاع عن حقوق شعبنا، مشيرا إلى أنهم قدموا الكثير من الأعمال الوطنية والتي منها الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف أن القيادات الفتحاوية حافظت خلال الفترة الماضية على سلامة المهنة، وإن قيادة الحركة مستمرة في  تنظيم وترتيب المكاتب الحركية للنهوض بالعمل النقابي على مستوى جميع المكاتب الحركية. داعيا الى دعم قائمة حركة "فتح" في انتخابات نقابة المحامين الشهر المقبل.

وفي كلمة المكتب الحركي المركزي، أكد المحامي عذ الدين عبد العال، وقوف المحامين خلف السيد الرئيس محمود عباس، خير محامي عن حقوق شعبنا، وسيبقى المحامون داعمين للسيد الرئيس حتى تحقيق جميع الحقوق الوطنية لشعبنا، وتجسيد دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرف.

وفي كلمة المكاتب الحركية الفرعية في القطاع، قال المحامي هاني مرار إن المحامين يحملون رسالة العظماء والشرفاء والنبلاء للدفاع عن حقوق شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، داعيا المحامين وأبناء شعبنا الى الوقوف خلف السيد الرئيس في الدفاع عن حقوق شعبنا.

وتخلل الحفل، تكريم كبار المحامين، والعديد من الفقرات الوطنية والفنية. وعرض البرنامج الانتخابي لقائمة حركة "فتح" لانتخابات نقابة المحامين الشهر المقبل.

#فتح #محامين

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