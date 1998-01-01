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شرطة غزة: نؤكد على حق الطلبة في الاحتجاج السلمي والحضاري

الإثنين 26 مارس 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة: نؤكد على حق الطلبة في الاحتجاج السلمي والحضاري



غزة / سما /

قالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت، إنّ د. مروان الأغا نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية والمالية تواصل مع مدير شرطة أمن الجامعة بخصوص اعتزام الطلبة تنظيم احتجاجات داخل الجامعة، وتخوّف إدارة الجامعة من حدوث أعمال تخريب للممتلكات وإثارة الفوضى والتأثير على سير الامتحانات، وأن إدارة الجامعة تطلب من الشرطة حماية الجامعة والمحافظة على النظام.

وأضافت الشرطة في بيانٍ لها  حول أحداث جامعة الازهر، أنّه بناء على ذلك تدخلت شرطة أمن الجامعات وتواجد عناصرها داخل الحرم الجامعي للمحافظة على مرافق الجامعة وضمان سير تقديم الامتحانات النصفية، وأثناء احتجاجات الطلبة واعتصامهم داخل الجامعة قام بعض الطلبة بتصرفات غير لائقة، وإثارة الفوضى، وتكسير الممتلكات، والاعتداء على بعض الموظفين، وإعاقة سير الامتحانات، والتهجم على عناصر الشرطة، ما دفع شرطة أمن الجامعات للقيام بواجبها حفاظاً على الأمن العام والممتلكات دون أن يصاب أيّ من الطلبة بأذى.

وأوضح، في اليوم التالي بادر مدير عام شرطة أمن الجامعات بدعوة الأطر الطلابية للاجتماع بمكتبه وناقش معهم مطالبهم وأكد لهم على حقهم في الاحتجاج كطلبة داخل الجامعة بعيداً عن التخريب والفوضى، واتفقوا على ذلك، وفي ذات السياق قام مدير عام شرطة الجامعات بالتوسط لدى إدارة الجامعة لعقد لقاء مع الأطر الطلابية للوصول لحل المشكلة من خلال الحوار، بعد أن كانت إدارة الجامعة ترفض التواصل أو الجلوس معهم، وهو ما تم فعلاً صباح اليوم الاثنين، إلا أن الاحتجاجات تواصلت داخل الجامعة وصاحبها أعمال فوضى وصدام بين الطلبة ما أعاق سير الامتحانات، ووصل الأمر إلى إلقاء أحد الطلبة قنبلة صوتية داخل إحدى قاعات الجامعة، ما دفع وفداً من قيادة الشرطة لزيارة الجامعة والجلوس مع د. مروان الأغا لبذل كل الجهود لحل المشكلة والحفاظ على مصلحة الطلبة والجامعة.

وأكدت الشرطة خلال اجتماع وفد قيادة الشرطة على ما يلي:

أولاً: إن تواجد الشرطة يكون على الأبواب الخارجية فقط، ولا تدخل حرم الجامعة إلا بطلب رسمي من إدارة الجامعة ووفق الأصول.

ثانياً: التأكيد على حق الطلبة في الاحتجاج السلمي والحضاري وحرية التعبير، مع الحفاظ على ممتلكات الجامعة التي هي ملك للجميع، وعدم الاعتداء على أحد.

ثالثاً: دعوة إدارة الجامعة إلى تحمل مسؤولياتها في حل هذه الأزمة من خلال الحوار بأسرع وقت ممكن، وتقدير الظروف العامة للطلبة.

رابعاً: تؤكد قيادة الشرطة حرصها على استقرار الجامعة وتحقيق مصلحة الطلبة.

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