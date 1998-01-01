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ملحم: تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة والعمل بجدول 6 ساعات

الإثنين 26 مارس 2018 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة والعمل بجدول 6 ساعات



رام الله / سما /

 أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أنه تم بعد ظهر اليوم تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بعد توفر الكميات اللازمة من الوقود لتشغيلها والتي تقدر ما بين 23 – 25 ميغاواط .

وبين ملحم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية مساء الاثنين، أن هذه الكميات من الوقود أعادت تشغيل التوربينة الأولى في محطة التوليد لتشغيل الكهرباء ببرنامج الـ 6 ساعات وصل مشددا على أن السبب الرئيس لتوقف المحطة ونقص الوقود هو ضعف الجباية.

وأوضح أنه في حال تم تصويب أوضاع الجباية فإن هذا الأمر سيساهم في تشغيل التوربينتين الثانية والثالثة مبينا أن ما يتم جبايته هو 20 مليون شيكل من أصل 60 مليونا، كاشفا عن وجود فئات لا تدفع ما عليها من مستحقات كالبلديات وعدد من التنظيمات و37 ألف موظف ممن عينتهم حركة "حماس".

وكشف ظافر ملحم أنه لا يتم تحويل أي شيء مما يتم جبايته في غزة لخزينة الدولة وأن ما يحول فقط هو لتسديد أثمان الكهرباء ويقدر بـ 10 ملايين شيكل مشددا على ضرورة فرض الجباية على الجميع دون استثناء.

#ملحم #كهرباء #غزة

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