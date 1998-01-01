التربية تدعو إلى حل فوري لأزمة جامعة الأزهر بغزة

غزة / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، رفضها للاعتداء على حرم جامعة الأزهر وموظفيها وطلبتها وعلى حقهم في التعليم، وإصرارها على ضرورة التوصل إلى حل عاجل وضمان استمرار العملية التعليمية في الجامعة بما فيها حق الطلبة بالتسجيل للفصل الدراسي والتقدم للامتحانات النهائية.

وأعربت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، عن انشغالها الكبير بهذه الحالة التي تطال آلاف الطلبة الجامعيين، داعيةً إدارة الجامعة والطلبة إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة العامة، من أجل التوصل إلى صيغة حل ترضي الطرفين منعاً لتعطيل المسيرة التعليمية في الجامعة، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها أهلنا في المحافظات الجنوبية.