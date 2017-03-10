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لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق وكالة "صفا" من قبل إدارة الفيسبوك

الإثنين 26 مارس 2018 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق وكالة "صفا" من قبل إدارة الفيسبوك



غزة/سما/

استنكرت لجنة دعم الصحفيين اغلاق إدارة الفيسبوك  الصفحة الرسمية والاحتياطية لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) والعديد من الحسابات الشخصية للنشطاء الفلسطينيين .

 وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن إغلاق وكالة "صفا "  كان بشكل تعسفي حيث أنه لم يسبق أن وجهت إدارة الفيسبوك أي تحذير أو إنذار للوكالة التي لم تتجاوز معايير النشر المحددة وتلتزم بالمهنية العالية في نشر المحتوى.

 وطالبت لجنة دعم الصحفيين إدارة الفيسبوك بوقف الهجمة التي تشنها في إغلاق الصفحات الفلسطينية المؤثرة  دون سبب يذكر .

 كما وجهت اللجنة نداءها لكل المؤسسات التي تعنى بحرية الراي والتعبير من اجل التدخل ووقف سياسة اغلاق الصفحات الفلسطينية  على الفيسبوك والتي باتت ظاهرة ملموسة خلال الاشهر الاخيرة .

 وبينت اللجنة ان هذه السياسة التي تتبعها إدارة الفيسبوك من شانها ان تحد من حرية الرأي والتعبير وتقييد الحريات  كما انها تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية .

#وكالة صفا #اغلاق

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