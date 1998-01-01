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ترامب يطرد 60دبلوماسيا روسيا ويغلق قنصلية موسكو في سياتل

الإثنين 26 مارس 2018 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يطرد 60دبلوماسيا روسيا ويغلق قنصلية موسكو في سياتل



وكالات

 أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وبإغلاق قنصلية موسكو في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض لم يكشف عن اسمه قوله للصحفيين إن هذه الخطوة تطال على وجه الخصوص 12 "وكيلا استخباراتيا روسيا" يعملون ضمن بعثة موسكو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس، حسب مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، قلق واشنطن من أن "الأنشطة الاستخباراتية الروسية تزداد عدوانية أكثر فاكثر".

وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع اتخاذ 14 من دول الاتحاد الأوروبي قرارات بترحيل دبلوماسيين روس على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق المتورط في التجسس لصالح المملكة المتحدة سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سولزبري في 4 مارس الجاري، وذلك باستخدام غاز مشل للأعصاب.

#ترامب #موسكو

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