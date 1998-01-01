الشرطة تضبط ربع كيلو غرام من الماريجوانا المخدرة داخل منزل في الخليل

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم ربع كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة داخل منزل في مدينة الخليل وألقت القبض على صاحبها .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المواد المخدرة داخل منزله بمدينة الخليل , على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من مخدرات " .

وأضاف البيان بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على كمية من مادة الماريجوانا المخدرة بلغت من الوزن ربع كيلو غرام بالإضافة لعثورهم على أدوات للتعاطي , بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل , والذي افاد بحيازته هذه المخدرات بقصد الاتجار بها .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .