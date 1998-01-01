"الاتصالات" تفتتح مشروع اطلاق خدمات حكومية آمنة

رام الله / سما /

افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ونائب رئيس أكاديمية الحكومة الإلكترونية في استونيا هانس استوك اليوم الاثنين، مشروع "تطوير مجتمع المعلومات وخدمات حكومية آمنة"، ضمن التعاون بين الوزارة والحكومة الاستونية فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية.

واستعرض موسى الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الاستوني على مدى العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن المشروع الذي اطلق تضمن تقديم منحة شملت دورات في مجال أمن المعلومات، اضافة الى تجهيز مركز كامل خاص بفريق بالسيرت، وتطوير وثيقة المتطلبات الأساسية لأمن المعلومات في المؤسسات الحكومية "نظام إدارة أمن المعلومات".

وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها استونيا في سبيل العمل لإنجاح المشاريع المقدمة من قبلهم، بما فيها تدريب الكوادر الفلسطينية لإكسابهم معرفة أوسع بطبيعة التجربة الإستونية.

وأشار موسى، إلى أهمية تطوير ناقل البيانات الحكومي عبر تفعيله على شبكة الانترنت، من أجل ضم مؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدمات مثل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية بما يشمل أيضا البلديات، مؤكدا أن هذا يمكننا من الانتقال مباشرة الى تقديم خدمات حكومية للمواطنين، وأن الوزارة تسعى للانتقال من تقديم خدمات من حكومة الى حكومة G2G الى تقديم خدمات حكومية للقطاع الخاص G2B وللمواطنين G2C.

بدوره، أكد استوك حرصه على استمرار التعاون والشراكة مع اكاديمية الحكومة الالكترونية في استونيا، مشيدا بالتعاون المثمر بين الطرفين الفلسطيني والإستوني في المجالات الفنية والتقنية، وأهمية التوجه لتطوير المؤسسات الفلسطينية على كل الصعد وعلى رأسها الصعيد التكنولوجي، للوصول إلى مجتمع المعرفة الذي يعد هدفاً رئيساً لعملية التنمية في العالم.