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5 رسائل هامة تحملها مناورة القسام "الصمود والتحدي"..ابراهيم المدهون

الإثنين 26 مارس 2018 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 رسائل هامة تحملها مناورة القسام "الصمود والتحدي"..ابراهيم المدهون



 أعلن القسام عن هذه المناورة لأنها واسعة وغير محدودة في مناطق معينة أو في ثكنات عسكرية، وتحمل هذه المناورة عدة رسائل سياسية.
الرسالة الأولى:
مناورة القسام تحمل رسالة للاحتلال بأن هناك حالة استعداد وجهوزية للمقاومة الفلسطينية، وأي محاولة للخديعة فإن المقاومة ستكون مستعدة، ولذا فهي تحمل رسائل ردعية للاحتلال تربك حساباته.
الرسالة الثانية:
اسم المناورة الذي يحمل "الصمود والتحدي"، أنها مناورة دفاعية وغير هجومية وتحافظ على المقاومة وأدائها ونعالج الثغرات، حيث أنها تقوم بحالة اختبار للقطاعات المختلفة في المقاومة.
الرسالة الثالثة:
وصول القسام الى مناورة بهذا الحجم يعني أن هناك تطوراً نوعياً وكبيراً على عدة اتجاهات، منها العتاد والعدة والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.
الرسالة الرابعة:
توقيت المناورة بالتزامن مع الدعوة لمسيرة العودة، حيث أن المناورة ليست بعيدة عن المسيرة، فهي تقول أن هذه المسيرات سلمية لاعنفية، وأن الشعب الفلسطيني لا يترك السلاح، وتعني أنه لا يمكن السماح للاحتلال بالاستفراد في المسيرات السلمية.
 الرسالة الخامسة:
الى الجمهور الفلسطيني، رسالة طمأنة أن المقاومة في ظهره، وتأكيد على أن هناك شعب يحتضن المقاومة ومقاومة تحمي الشعب، وانتشار القسام يعزز حالة القوة والمنعة ويعطي رسالة نفسية للشارع أنه يمتلك رجالاً يستطيعون صد الاحتلال.

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