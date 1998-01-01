جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: ما يجري في القدس جريمة لا يمكن السكوت عليها

الإثنين 26 مارس 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: ما يجري في القدس جريمة لا يمكن السكوت عليها



رام الله/سما/

قالت حركة فتح على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، وتعقيبا على الاقتحامات المتتالية المتصاعدة من اليهود للمسجد الاقصى وأداءهم للشعائرهم الدينية على أبواب المسجد الاقصى، إن هذا العمل جريمة بحق المقدسات الاسلامية، وامتهان لكرامة العرب والمسلمين، وتصعيدا خطيرا بحق الفلسطينيين، وتحديا لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم في العالم، ولكل القادة العرب والمسلمين، مؤكدة أن هذا العمل يجري بضوء أخضر من ترامب، الذي يسابق الزمن في اتخاذ القرارات المتتالية ضد الشعب الفلسطيني المناضل.

 وشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي، إن إسرائيل تدفع باتجاه الصراع الديني، وتضع مخطط هدم المسجد الأقصى نصب عينيها لإنشاء "الهيكل المزعوم"، وترى في صمت العالم على هذه الانتهاكات، وعدم محاسبة ومسائلة إسرائيل على جرائمها، فرصة سانحة للاستمرار في خرق القانون الدولي وعدم الاكتراث به، وهي بذلك تصفع المؤسسات الدولية وقراراتها وتبعث لهم برسالة واضحة عنوانها أن اسرائيل فوق القانون الدولي، وأن الشرعية الدولية سارية على كل دول العالم عدا اسرائيل.

وحذرت حركة فتح من المحاولات المتتالية لاستهداف والمساس بالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة، معربا عن أمله في أن تنهض الأمتين العربية والإسلامية بشكل جدي، ومن خلال خطوات عملية بعيدة عن الاستنكار والشجب، للدفاع وحماية القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة من التهويد وتغيير طابعهم العربي الإسلامي والمسيحي.

#اسامة القواسمي #فتح #جريمة

أخبار ذات صلة

إعلان باماكو: القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه

طارق رشماوي- ارشيف

رشماوي لـ" سـما" ما يجري في مدينة القدس ضرب بعرض الحائط لكافة المواثيق الدولية

حماس - الجهاد

في بيان مشترك..حماس والجهاد: الأقصى خط أحمر لا يُمكن السكوت عن المساس به

شهداء النفق

الكشف عن "معلومات خطيرة" حول جريمة مُركبة متواصلة منذ قصف نفق سرايا القدس

وفد حماس في القاهرة

الجزيرة : هذا ما يجري مع وفد حماس بالقاهرة

احتلال - ارشيف

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في مطار بن غريون اليوم

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ ينفي ما تداوله الإعلام العبري حول قطع رواتب الموظفين بغزة

الأمن الداخلي للمواطنين بغزة: قريباً سنكشف أسماء العملاء والخونة المأجورين

الاحتلال : لا صواريخ اطلقت من غزة ومنظومة القبة الحديدية تصدت لطلقات من رشاشات

الكابينت: سنخصم ثمن الكهرباء من ضرائب السلطة حال نفذ عباس تهديداته ضد غزة

"مناورات القسام " في غزة ..الاهداف والغايات ..

ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

مصطفى بكري: لم أدل بأي تصريحات عن حادث تفجير موكب الحمد الله

الأخبار الرئيسية

ابو عبيدة

خلال المناورات.. أبو عبيدة: نحذر العدو من الإقدام على ارتكاب أي حماقة تجاه شعبنا

حدود غزة -ارشيفية

ضابط إسرائيلي : المواجهة العسكرية مع غزة مسالة وقت

حماس -ارشيفية

"يديعوت" تعرض "استراتيجية ثلاثية" للتعامل مع حماس

القبة الحديدية

جيش الاحتلال يحقق في ليلة القبة الحديدية "السوداء" فوق غزة و التي كلفتهم الملايين

صحيفة: حماس تبحث مع إيران اطلاق سراح العالم العراقي "الجبوري"

الاتصالات الفلسطينية