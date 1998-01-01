وزارة الإعلام: الأسير الشوامرة الشهيد الشاهد على جرائم الاحتلال

رام الله / سما /

تنعى وزارة الإعلام الأسير المحرر حسن يوسف الشوامرة ابن دورا في محافظة الخليل، الذي استشهد بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان أصابه في سجون الاحتلال قبل عامين.



وتؤكدالوزارة أن استشهاد الشوامرة يجب أن يفتح ملف جرائم الاحتلال الاسرائيلي في مدافن الأحياء، التي لن تسقط بالتقادم، وتنتظر من المؤسسات الساهرة على رعاية حقوق الإنسان التحرك لوقف الإهمال الطبي، وطي ملف الاعتقالات الإدارية، وإجبار الاحتلال على احترام اتفاقية جنيف بشأن الأسرى، وإطلاق سراح الأطفال والمرضى دون قيد أو شرط.



وتدعو الوزارة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر إلى التحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أسرى الحرية، الذين يتعرضون لإعدام بطيء، وتعذيب وحشي، وإهمال طبي مقصود، وحرمان من أدنى الحقوق الإنسانية.



وتحث وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية على منح أسرانا البواسل حقهم من الاهتمام، وتسليط الضوء على سياسات القهر والتعذيب الممارسة بحقهم.