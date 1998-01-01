تيسير خالد: دونالد ترامب يوقع للمرة الثالثة على قرار عدم الأهلية

رام الله / سما /

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على قرار الرئيس الاميركي قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية قائلا :

في الوقت الذي وافق فيه الكونجرس الامريكي على دفع مبلغ قياسي للدفاع الصاروخى في دولة الاحتلال الاسرائيلي بواقع 705 مليون دولار للعام الحالي 2018 يوقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب على قانون يمنع وزارة الخارجية من تحويل مبلغ بقيمة 300 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية في حال استمرارها بدفع مخصصات لأسر ضحايا الاحتلال الاسرائيلي من أسرى وجرحى وشهداء .

وأضاف : بأن الرئيس دونالد ترامب يتصرف في مواقفه من الشعب الفلسطيني للمرة الثالثة بلغة عدائية تماما ، الاولى عندما وقع على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس المحتلة ، والثانية عندما وقع على قرار قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) والثالثة عندما وقع أمس على وقف صرف المساعدات المسمومة للسلطة الفلسطينية .

وختم تيسير خالد مدونته قالا : وهكذا فإن الرئيس الأميركي يوقع بمثل هذه السياسة المنحازة بشكل اعمى للاحتلال الاسرائيلي والمعادية بشكل مطلق لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني على قرارات تؤكد عدم أهلية الادارة الاميركية للعب أي دور في رعاية أية جهود لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .