"القدس المفتوحة" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الأورال الفدرالية الروسية

غزة / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة، يوم الإثنين الموافق ‏26‏/03‏/2018م، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة "الأورال" الفيدرالية الروسية، وذلك في حرم جامعة الاستقلال بمدينة أريحا.

وقع الاتفاقية عن جامعة القدس المفتوحة رئيسها الأستاذ الدكتور يونس عمرو، وعن الجانب الروسي (فيكتور كوكشاروف) رئيس جامعة "أورال" الفدرالية، وذلك على هامش المؤتمر العلمي الدولي الأول حول "العلاقات الفلسطينية الروسية: واقع وآفاق"، الذي نظمته جامعة الاستقلال، بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة والجمعية الأكاديمية الفلسطينية-الروسية.

ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتبادل البحوث والخبرات الأكاديمية، وتنظيم مؤتمرات وزيارات علمية مشتركة، كما تنص على تطوير برنامج ماجستير مشترك، بالإضافة إلى الإشراف المشترك على طلبة الماجستير والدكتوراه في موضوعات عدة. وتتيح الاتفاقية للجامعة الروسية الاستفادة من برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود جامعة القدس المفتوحة الحثيثة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع الجامعات العالمية، خصوصاً أن جامعة "الأورال" مصنفة ضمن أفضل عشر جامعات روسية.

ووقعت الاتفاقية بحضور رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال اللواء الدكتور توفيق الطيراوي، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات الفلسطينية الذين حضروا توقيع اتفاقيات مماثلة.

وقال الأستاذ الدكتور يونس عمرو، بعد توقيعه الاتفاقية: "إن القدس المفتوحة سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تطوير عمل الجامعة وزيادة التعاون مع جامعة أورال الفدرالية الروسية"، مشيراً إلى أن القدس المفتوحة ستستفيد من تجربة هذه الجامعة الروسية العريقة.

وقال إن جامعة القدس المفتوحة تسعى بشكل متواصل إلى توسيع علاقاتها الأكاديمية مع مختلف الجامعات العالمية في إطار سعيها للوصول إلى العالمية بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، وأهمها استكمال مختلف الوسائط التعليمية التي كان آخرها فضائية القدس التعليمية.

من جانبه، قال السفير الروسي إنه سعيد بحضور هذا التوقيع وبالمشاركة في توقيع الاتفاقيات نيابة عن مختلف الجامعات الروسية، مشيراً إلى ضرورة البناء على هذه الاتفاقيات والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وقال: "إننا سعداء بأن الجامعات تسهم في دعم مساعي الحكومة الروسية لتطوير العلاقات مع الشعب الفلسطيني بما فيها العلاقات الأكاديمية، ونحن سعيدون برفع مستوى العلاقة بين فلسطين وروسيا إلى مستوى أعلى".

إلى ذلك، قال أ. د. عبد الناصر القدومي رئيس جامعة الاستقلال، خلال توقيع الاتفاقية: "إن الهدف من هذه الاتفاقيات هو توثيق التعاون بين مختلف الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الروسية"، معرباً عن استعداد جامعة الاستقلال باستضافة توقيع اتفاقيات تعزز العلاقات الأكاديمية الروسية الفلسطينية.