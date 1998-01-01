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صور: إصابات بين طلبة جامعة الأزهر خلال فض الشرطة لاعتصام داخلها احتجاجا على الرسوم

الإثنين 26 مارس 2018 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: إصابات بين طلبة جامعة الأزهر خلال فض الشرطة لاعتصام داخلها احتجاجا على الرسوم



غزة / سما /

 اصيب عدد من طلبة جامعة الازهر في قطاع غزة جراء اعتداء الامن عليهم خلال اعتصامهم داخل ساحات الجامعة احتجاجا على سياسة الرسوم الجامعية ومنعهم من دخول قاعات الامتحان لعدم تمكنهم من دفع الرسوم، الى جانب اعتقال طالبين.

وتشهد جامعة الأزهر، اعتصامات منذ عدة أيام بسبب رفض إدارة الجامعة للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية من الدخول لقاعات الامتحانات.

وأوضح إبراهيم ارشي منسق ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية، أن اجتماعاً عقد بين الأطر الطلابية وإدارة الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور مروان الأغا، للمطالبة بدفع فقط 3 ساعات، إلا أن الاجتماع انتهى بالفشل.

وشهدت ساحات الجامعة احتجاجا واسعا من قبل الطلبة تدخل على اثرها عدد من عناصر الأمن التي حاولت فض الاعتصام أكثر من مرة ولكنها فشلت حيث انتقل الطلاب من كلية العلوم الى مبنى الكتيبة في مدينة غزة، واعتدى الامن عليهم.
 

يتبع ..



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#طلبة #الازهر #اصابات

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