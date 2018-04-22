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"العداء القاضي" يمثل الوطن بماراثون لندن مع العلم الفلسطيني

الإثنين 26 مارس 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العداء القاضي" يمثل الوطن بماراثون لندن مع العلم الفلسطيني



لندن / سما /

يستعد العداء الفلسطيني محمد القاضي للمشاركة بماراثون لندن بتاريخ 22/4/2018 ممثلا لفلسطين ودعما لمشروع توفير مياه صالحة للشرب للمدارس والمستشفيات في قطاع غزة .

يذكر أن القاضي فلسطيني من بلدة سيلة الظهر يبلغ من العمر 28 عاما وانهى خلال عامين 11 ماراثونا دوليا حاملا علم فلسطين طوال مدة السباق من اجل جلب الانتباه للقضية الفلسطينية كل ذلك بجهود فردية يسعى من خلالها اثبات وجود فلسطين على الخارطة الدولية الرياضية.

ماراثون لندن أكبر حدث رياضي دولي يقام سنويا في العاصمة البريطانية لندن وتبلغ مسافة السباق 42.195 كم ويضم اكثر من 40 الف عداء دولي من اكثر من 100 دولة مشاركة وبمشاركة الماراثوني الفلسطيني القاضي فلسطين ستكون حاضرة .

#محمد القاضي #مارثون

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