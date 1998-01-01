جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملك المغرب يتلقى تهنئة من حاخام في باريس

الإثنين 26 مارس 2018 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك المغرب يتلقى تهنئة من حاخام في باريس



القدس المحتلة / سما /

ثار ملك المغرب، محمد السادس، الذي يزور باريس في هذه الأيام، دهشة عندما صادف مجموعة يهود متدينين في الحي اليهودي القديم في باريس وتحدث معهم، بعد أن اشترى نظارات من حانوت قريبة.

بعد ذلك، حظي الملك بتبريكات يهودية من الحاخام. تبادل كلاهما التبريكات، وطلب الملك من الحاخام أن يصلي من أجله. تحدث الحاخام في المنشور الذي نشره في الفيس بوك، عن اللقاء الاستثنائي. وفق أقواله، كان الملك متأثرا جدا عن سماع التبريكات اليهودية، وأثار دهشة عندما أعرب أنه سمع عن الحاخام المشهور مليوبافيتش.

وكتب الحاخام، أنه أوضح للملك شرائع نوح السبع اليهودية وعادة الإحسان والأعمال الخيرية اليهودية. في نهاية اللقاء، التقط كلاهما صورة مشتركة.

الملك محمد السادس، الذي يرأس المغرب منذ عام 1999، معروف بعلاقاته الخاصة بالجالية اليهودية في الدولة. فقبل نحو عامين، شارك في حفل تدشين كنيس قديم بعد ترميمه في مدينة الدار البيضاء. شارك الملك في الصلوات اليهودية في الكنيس وبُثت المناسبة  في وسائل الإعلام في المغرب.

#ملك المغرب #حاخام #تهنئة

أخبار ذات صلة

هنية - ارشيف

هنية يتلقى دعوة لمشاركة حماس في حوار القاهرة

عباس- ارشيف

الرئيس عباس يتلقى دعوة رسمية لزيارة طهران

مشعل

مشعل يدعو من المغرب للضغط على واشنطن لثنيها عن قرار ترامب

مشعل - ارشيف

خالد مشعل يثير غضبا امازيغيا في المغرب واتهامه بـ”العنصرية”

ولي العهد السعودي

الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي.. ماذا بحثا ؟

عباس- ارشيف

في ظل أجواء المصالحة .. الرئيس محمود عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ ينفي ما تداوله الإعلام العبري حول قطع رواتب الموظفين بغزة

الأمن الداخلي للمواطنين بغزة: قريباً سنكشف أسماء العملاء والخونة المأجورين

"مناورات القسام " في غزة ..الاهداف والغايات ..

ضابط في جيش الاحتلال: " نحن لا نريد تغيير الواقع في قطاع غزة و خائفون من تغييره "

مصطفى بكري: لم أدل بأي تصريحات عن حادث تفجير موكب الحمد الله

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

من يقف وراء تفجير الموكب ؟..عماد عبد الحميد الفالوجي

الأخبار الرئيسية

حماس -ارشيفية

"يديعوت" تعرض "استراتيجية ثلاثية" للتعامل مع حماس

القبة الحديدية

جيش الاحتلال يحقق في ليلة القبة الحديدية "السوداء" فوق غزة و التي كلفتهم الملايين

أبو عبيدة

أبو عبيدة : العدو يتخبط ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان

صحيفة: حماس تبحث مع إيران اطلاق سراح العالم العراقي "الجبوري"

صواريخ - ارشيف

جيش الاحتلال : لا صواريخ اطلقت من غزة ومنظومة القبة الحديدية تصدت لطلقات من رشاشات

الاتصالات الفلسطينية