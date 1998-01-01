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الأقراط الطويلة موضة هذا الصيف

الإثنين 26 مارس 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأقراط الطويلة موضة هذا الصيف



وكالات / سما /

الأقراط الطويلة لا تناسب الكثيرات؛ لأنه يفضل فيمن ترتديه، أن تكون صاحبة رقبة طويلة، ورغم ذلك فإن الأقراط الطويلة، التي تعتمد على “الشراشيب”، هي موضة هذا الصيف.

وانتشرت في الآوانة الأخيرة، أشكال وتصميمات مختلفة من الأقراط، التي تعتمد على “الشراشيب”، وأيضا الأطوال المختلفة، كما تتميز هذه الأقراط بتنوع ألوانها الزاهية، التي تناسب فصلي الربيع، والصيف.

أما الخامات المستخدمة في صنع “الشراشيب”، فتتنوع بين الصوف، والقطن، والحرير، وعليكِ اختيار المناسب لك من بين هذه الخيارات المنوعة، لتتألقي هذا الصيف.

#الأقراط #الصيف

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