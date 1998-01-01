"ليبرمان": الكونغرس الأمريكي منحنا 700 مليون دولار للعام 2018

القدس المحتلة / سما /

نشر وزير الجيش الإسرائيلي "أفيعدور ليبرمان" صباح اليوم الاثنين عبر حسابه الشخصى على تويتر، بأن الكونغرس الأمريكي قد منحهم مبلغ 705 مليون دولار للعام 2018م.

وقال ليبرمان في منشوره، "يسرني أن أعلن أن الكونغرس الأمريكي قد وافق على مبلغ قياسي للدفاع الصاروخي. 705 ملايين دولار في عام 2018.

وأضاف، "سوف نواصل تطوير نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات، وسوف يتفاجئ أعدائنا الذين يحاولون إيذائنا بالقدرات التي طورناها.

وأوضح ليبرمان أنه سيلتقي غداً في القدس بوفد من أعضاء الكونغرس برئاسة من وصفها "بصديقة إسرائيل" "نانسي بيلوسي"، مؤكداً أنه سيقدم لهم الشكر شخصياً على هذا الدعم.