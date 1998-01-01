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إنستغرام تستجيب للمستخدمين.. وتطلق ميزة جديدة

الإثنين 26 مارس 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنستغرام تستجيب للمستخدمين.. وتطلق ميزة جديدة



وكالات / سما /

أعلنت منصة إنستغرام الأحد عن تحديث جديد يسمح بعرض المنشورات، وفق التسلسل الزمني، ويمنح المزيد من التحكم في الصفحة الرئيسية.

جاء هذا التحديث بعد ملاحظات مستخدمي إنستغرام حول كيفية عرض المنشورات التي لا تسمح لهم بمتابعة المحتوى من الأقدم للأحدث.

ولهذا ستختبر المنصة اليوم ميزة زر المشاركات الجديدة، التي تتيح اختيار وقت التحديث، بدلاً من حدوثه تلقائياً، وأوضحت المنصة أن المشاركات الجديدة ستظهر عند النقر على الزر الجديد أعلى الصفحة الرئيسية لضمان مرونة الاستخدام والاستمتاع.

كما يعمل هذا التحديث لضمان آخر المشاركات وأكثر المتابعات لأي مستخدم هي التي تظهر أولاً في الصفحة الرئيسية، ما يتيح للمستخدمين رؤية كافة المنشورات في وقتها الحالي بدون تفويت أي جديد.

وكشفت إنستغرام أنها تعتزم خلال الأشهر المقبلة مشاركة المزيد من التحديثات التي تجريها للصفحة الرئيسية، تحقيقاً لهدفها الذي يسعى أن يكون التطبيق المنصة الأفضل لـ التواصل الاجتماعي.

#إنستغرام #المستخدمين

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